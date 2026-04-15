Новая малая мусороперегрузочная станция появится в Ленинском городском округе

В Ленинском городском округе готовится к запуску новая малая мусороперегрузочная станция. О ходе строительства объекта стало известно в рамках рабочего визита министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко.

Руководитель ведомства побывал в Ленинском вместе с депутатом Государственной Думы Аллой Поляковой и главой округа Станиславом Каторовым. Представители власти осмотрели строительную площадку и оценили темпы реализации проекта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам Игоря Даниленко, это первый в России проект подобного рода. Сейчас ближайшая мусороперегрузочная станция находится в Домодедово, из‐за чего возникают сложности с логистикой. Новая станция поможет решить ряд практических задач: в частности, удастся выстроить более эффективные маршруты для спецтехники, снизить нагрузку на транспорт и сократить затраты на топливо. В перспективе опыт планируют распространить на другие территории региона.

Техническое оснащение будущего объекта уже обеспечено: закуплены 10 современных пресс‐компакторов китайского производства. Приобретение прошло по программе льготного лизинга.

Сама станция способна перерабатывать до 50 тыс. куб. м отходов. Ее ввод в эксплуатацию намечен на период с конца апреля до начала мая.

