Россиянин заработал 10 тысяч рублей и отправился в колонию

Житель Кемерова нашел в мессенджере объявление о подработке, которая казалась идеальной. За несколько часов работы обещали 10 тысяч рублей. В итоге мужчина получил деньги, но вслед за ними пришел приговор суда — три года колонии общего режима. Об этом пишет VSE42.Ru .

Все началось с телефонного звонка. В Березовском неизвестный связался с 74-летним пенсионером и представился сотрудником ФСБ. Звонивший запугал пожилого человека: с его банковского счета якобы уходят деньги за границу, и за это ему грозит уголовное дело о госизмене. Испуганный пенсионер снял все накопления — 1,2 млн рублей — и приготовился отдать их незнакомцам.

В этот момент на сцене появился кемеровчанин. Он листал чат с вакансиями в мессенджере и наткнулся на предложение: забрать деньги у человека и передать их другому курьеру. Вознаграждение — 10 тысяч рублей. Мужчина согласился, не вникая в детали. Он приехал в Березовский, забрал у дедушки крупную сумму и переправил ее неизвестному заказчику.

Как сообщают объединенный пресс-центр судов Кемеровской области и областное МВД, курьером оказался обычный житель областного центра. В суде мужчина раскаялся и полностью признал вину. Однако пострадавший пенсионер настаивал на строгом наказании. Суд учел позицию пожилого человека и приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима. Кроме того, с кемеровчанина взыскали все 1,2 млн рублей — ту самую сумму, которую он помог похитить.

Десять тысяч рублей за один выезд обернулись многомиллионным долгом и реальным сроком. История стала очередным напоминанием: легкие деньги в мессенджерах часто ведут на скамью подсудимых.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе была раскрыта новая схема обмана жителей с медучреждениями.