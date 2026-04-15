Телеведущий Шепелев подарил жене путешествие в Египет

Телеведущий Дмитрий Шепелев, как оказалось, не только заботливый отец, но и очень практичный муж. На 43-летие своей супруги Екатерины Тулуповой он преподнес необычный подарок — путешествие в Египет, сообщает WomanHit.

Как признался сам Шепелев, это было его давним и заветным желанием. Он отметил, что получил позитивные эмоции от возможности увидеть знаменитые пирамиды, встретить рассвет у сфинкса и прикоснуться к истории древней цивилизации.

«Увидеть пирамиды, встретить рассвет стоя у лап великого сфинкса — было моей мечтой. И вы знаете, делать на день рождения жены подарок, о котором давно мечтал сам — это очень удобно. Я бы даже сказал практично», — отметил 43-летний телеведущий.

Главной же целью поездки стал Большой Египетский музей — грандиозный проект, строительство которого длилось целых 22 года. Пара также посетила выставку золотой маски Тутанхамона.

Шепелев подчеркнул, что его восторг от увиденного был несоизмеримо больше, несмотря на то, что его знания о Египте, по собственному признанию, довольно ограничены.

Напомним, что Шепелев и Тулупова живут вместе с 2018 года. В их семье воспитываются двое детей: сын Платон (ребенок телеведущего от покойной певицы Жанны Фриске) и общий наследник пары — Тихон.

