Русский стиль и космос на свалке: фестиваль «Мусорный шик» в Кашире соединит экологию и искусство

В подмосковной Кашире в субботу, 6 июня, состоится одно из самых ярких и полезных событий региона — арт-фестиваль «Мусорный шик», сообщил REGIONS.

Мероприятие, как сообщают организаторы, по традиции соберет вместе поклонников экологии и современного искусства. Главная идея проекта — продемонстрировать, что из отходов и бросовых материалов можно создавать настоящие произведения искусства, давая привычным вещам вторую жизнь. Этот подход называется апсайклингом.

В текущем году организаторы решили объединить две уникальные темы: русский стиль и космос. Выбор последнего не случаен — он приурочен к 65-й годовщине первого полета Юрия Гагарина. Участниками фестиваля могут стать все желающие жители Подмосковья в возрасте от 5 до 75 лет, готовые представить на суд зрителей авторские костюмы или аксессуары. Важное условие: все наряды должны быть изготовлены исключительно из вторичного сырья. Использование покупных пакетов и пленки, как подчеркивается, не допускается.

В этом году участников ждут соревнования в нескольких номинациях: «Русский стиль», «Космический образ», а также будет вручен приз зрительских симпатий. Заявки на участие принимаются до 1 июня.

«„Мусорный шик“ — это не просто конкурс костюмов, а целое экологическое движение, объединяющее мастеров, волонтеров, лекторов и всех, кто верит: даже обыкновенный мусор заслуживает шанс стать чем-то прекрасным. Фестиваль ежегодно доказывает: красота может быть экологичной, а традиции и инновации — идти рука об руку», — отмечают организаторы события.

Программа фестиваля, по данным организаторов, обещает быть насыщенной. Гостей ждут показ мод из вторсырья, творческие мастер-классы, образовательный лекторий, ярмарка мастеров, сеанс медитации под звуки поющих чаш, чаепитие и множество других активностей для всей семьи.

Организаторы уверены: это отличная возможность проявить креативность, найти единомышленников и внести свой вклад в развитие экологичного образа жизни. Апсайклинг, напоминают они, — это не только забота о планете, но и творчество, самовыражение и шанс подарить ненужным вещам новую жизнь.

Возрастной ценз: 5+

