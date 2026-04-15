Тайный смысл Радоницы для православных: почему яйца на кладбище не помогут душам усопших

В Московской патриархии прокомментировали народный обычай приносить куличи и яйца на могилы усопших. Священнослужитель объяснил, в чем заключается истинный смысл поминальной трапезы и почему оставление продуктов на кладбище считается искажением церковных канонов, пишет РИА Новости.

Искажение традиции вместо духовного смысла

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Силуан (Вьюров) в беседе с журналистами отметил, что Церковь не вводит прямых запретов на принесение еды к местам захоронений, однако считает это отступлением от истинных православных обычаев. По его словам, оставление продуктов на могилах вызывает вопросы с точки зрения осмысленности действий верующих, так как христианская традиция предполагает иные формы поминовения.

Поминальная трапеза как акт милосердия

Епископ пояснил, что объединяющим началом для верующих должна выступать именно трапеза, целью которой является помощь ближнему. Согласно церковному пониманию, смысл угощения заключается в том, чтобы накормить нуждающегося или малоимущего человека, попросив его взамен помолиться об усопшем. Простое оставление конфет или яиц на надгробии теряет этот благотворительный посыл, хотя священнослужитель допустил, что оставленную еду может подобрать и съесть голодный человек.

Календарь поминовения в 2026 году

В текущем году Русская православная церковь отметила Пасху 12 апреля. Епископ напомнил, что в течение Светлой седмицы заупокойные службы не проводятся, так как этот период посвящен радости Воскресения Христа. Традиция посещать кладбища непосредственно в пасхальные дни является народной, а не церковной. Для полноценного поминовения близких выделен специальный день — Радоница, которая в 2026 году выпадает на 21 апреля.

Призыв к осознанной вере

В завершение Силуан подчеркнул важность понимания своих действий как церковными, так и нецерковными людьми. Он призвал верующих стремиться к осмысленности в обрядах, напоминая, что память об усопших должна выражаться в живой молитве и делах милосердия, а не в формальных подношениях пищевых продуктов к памятникам.