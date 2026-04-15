Суд в Ступино начал рассматривать дело о ДТП с участием питбайка, в котором погибла девушка-подросток

Городской суд Ступино приступил к рассмотрению уголовного дела о смертельном ДТП с участием питбайка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Водитель автобуса при развороте на проспекте Победы столкнулся с попутным питбайком, за рулем которого находился подросток. В результате погибла 15-летняя пассажирка питбайка. Девушка ехала без мотошлема.

В результате на 67-летнего водителя автобуса завели уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе заседания подсудимому изложили предъявленное обвинение. Следующее заседание состоится 5 мая.

