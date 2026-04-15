Полезный для птиц, смертельный для человека: в Подмосковье зацвел опасный волчеягодник

В лесах Московской области зацвел один из самых красивых, но при этом самых коварных кустарников региона — волчеягодник. Как информирует местный телеграм-канал, экологи и спасатели настоятельно призывают жителей любоваться растением исключительно на расстоянии. Несмотря на нежный внешний вид и приятный аромат, все части этого кустарника крайне ядовиты для человека, сообщил REGIONS.

Сотрудники национального парка «Лосиный остров» официально зафиксировали первые ярко-розовые цветы в середине апреля. В Балашихе растение уже активно цветет на территориях Алексеевского лесопарка и местного Дендрария. Но, как добавляют специалисты, увидеть этот кустарник сейчас можно и во многих других лесных зонах Подмосковья.

Волчеягодник по праву считается уникальным представителем флоры. Он распускается в числе первых, когда листва на окружающих деревьях еще не появилась. Голые ветви в это время густо покрываются яркими соцветиями, которые создают необычный и запоминающийся контраст с пока еще серым весенним лесом.

Однако за этой привлекательной внешностью, предостерегают эксперты, скрывается реальная опасность. Даже простое прикосновение к цветам или стеблям может обернуться сильным раздражением кожи, химическими ожогами и появлением болезненных волдырей. А если сок растения или его ягоды попадут внутрь организма, последствия будут еще тяжелее — вплоть до смертельного отравления.

«Этот кустарник выделяется ранним сроком цветения — он распускается задолго до полного распускания листвы деревьев, что делает его одним из первых ярких акцентов в лесном сообществе. Яркие розовые цветки заметны среди сдержанной палитры ранней весны», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Специалисты обращаются к родителям с отдельной просьбой: быть предельно внимательными. Детей, как правило, привлекают необычные очертания цветов, их сладковатый «конфетный» запах, а затем и ярко-красные блестящие плоды.

При этом, как ни парадоксально, для лесной экосистемы волчеягодник вовсе не враг, а важный участник. Его пахучие соцветия дают нектар первым насекомым-опылителям, которые только пробуждаются после зимней спятки. А ягоды, поспевающие к лету, к осени становятся кормом для некоторых лесных птиц. Пернатые, в отличие от людей, устойчивы к токсинам этого растения.

В «Лосином острове» советуют: повстречали на тропе «розовый куст» — лучше просто сфотографируйте его. Экологи напоминают: в дикой природе броская окраска почти всегда служит природным предупреждением об опасности.

