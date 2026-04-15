Омбудсмен Подмосковья посетила филиал военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, где проходят лечение участники СВО.

Во встрече также приняли участие руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и помощник военного прокурора 60 военной прокуратуры гарнизона, майор юстиции Андрей Напреенков.

Бойцам рассказали о доступных льготах и социальных гарантиях. Также ответили на их вопросы — касательно получения выплат при ранении, установления инвалидности, предоставления земельных участков и участия в программе соцгазификации.

«Благодаря подобным встречам в госпиталях мы не только информируем ребят о мерах государственной поддержки, но и получаем ответную связь», - отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.