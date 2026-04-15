Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать в онлайн-олимпиаде по безопасности

Подмосковные школьники могут принять участие во Всероссийской детской онлайн-олимпиаде по безопасности «Безопасность начинается с тебя». Мероприятие организовано МЧС России и образовательной платформой Учи.ру при участии ООО «Газпром межрегионгаз».

Цель олимпиады — формирование ключевых знаний и навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Участники узнают, что делать в случае пожара, утечки газа, в лесу или на водоеме.

Для участия в олимпиаде нужно пройти регистрацию на платформе Учи.ру или авторизоваться в «Личном кабинете» с помощью логина и пароля. Задания доступны на платформе Учи.ру до 29 июня 2026 года.