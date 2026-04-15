Бохо-стиль и косуха сверху: дизайнер из Павловского Посада объяснила, как вписать традиционный орнамент в гардероб

По мнению дизайнера из Павловского Посада Елены Тартынской, знаменитый российский орнамент вполне может выглядеть дерзко, соблазнительно и по-настоящему современно — и она готова это доказать, сообщил REGIONS.

По мнению специалиста, павловопосадский платок — это вовсе не музейный экспонат, а гибкий инструмент в руках того, кто не боится творческих экспериментов. Дизайнер предлагает десять «безумных», по ее собственному выражению, способов вдохнуть новую жизнь в традиционные шерстяные розы.

«Асимметричная юбка: повяжите большой платок поверх облегающих лосин или джинсовых шорт. Смело и очень по-дизайнерски. Декор сумки: обмотайте ручку своей скучной офисной сумки платком. Это не только красиво, но и защитит кожу от износа. Мужской аскот: кто сказал, что платки только для женщин? Под застегнутую рубашку или пиджак — это добавит образу аристократизма. Балаклава-стайл: самый трендовый способ 2026 года. Плотно оберните голову и шею, оставив только лицо — "бабушка-кор" на пике моды», — рекомендовала эксперт моды.

Среди них — браслет-манжет. Для этого достаточно намотать небольшой шелковый платок на запястье, причем делать это можно как поверх рукава рубашки, так и на голую руку. Это, поясняет Тартынская, настоящее воплощение бохо-стиля. Еще один вариант — вплести узкую полоску платка в объемную косу. Розы, мелькающие в волосах, по словам дизайнера, выглядят невероятно нежно и привлекают внимание.

«Топ-бандо: сложите платок треугольником и завяжите на груди узлом назад. В сочетании с широкими джинсами — это чистый стритвир. Пояс для джинсов: проденьте платок в шлевки вместо кожаного ремня. Яркий акцент мгновенно «собирает» даже самый простой образ. Тюрбан: восточный шик с русским характером. Замотайте платок на голове в высокий чалму — идеально для тех, кто хочет выделиться в толпе. Сумка-узелок (Фурошики): несколько узлов — и платок превращается в стильную сумку-шоппер. Экологично и очень необычно», — сказала Елена.

Елена Тартынская подчеркивает: павловопосадские платки — это своего рода генетический код. И жители города, по ее убеждению, имеют полное право носить их так, как сами чувствуют: с кожаной курткой-косухой, с удобными кедами или даже на голое тело. Главное, резюмирует дизайнер, — отбросить стереотипы и позволить себе смелые сочетания.





