«Не уезжайте из Москвы»: иммунолог раскрыла способ пережить цветение березы без мучений

В Москве начался ад для аллергиков — концентрация пыльцы березы зашкаливает. Казалось бы, выход один — бежать из столицы. Но иммунолог-аллерголог Надежда Логина разбила эту надежду вдребезги: береза растет практически везде. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Ее пыльца — не гладкий шарик, а микроскопический «репейник», который цепляется к одежде и коже, путешествуя по всей стране. Так что смена локации проблему не решит. Однако эксперт знает, как облегчить жизнь. Главные правила: гуляйте не утром, а ближе к вечеру — днем концентрация пыльцы ниже. Надевайте солнцезащитные очки и медицинскую маску, промывайте нос солевым раствором, а окна дома держите наглухо закрытыми.

Но это лишь временные костыли. Радикальное лечение существует — это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Пациенту вводят микродозы аллергена, постепенно приучая иммунитет не реагировать на березу.

Логина настаивает: аллергические заболевания излечимы. Главное — не ждать лета, а идти к врачу сейчас, вне сезона цветения. Пройти обследование и начать терапию. Тогда будущей весной вы сможете смотреть на цветущие деревья без слез и чихания.

