В Подмосковье с начала 2026 года жильем обеспечили более 130 детей-сирот. Большинство ребят воспользовались жилищными сертификатами, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Жилищный сертификат делает поддержку действительно адресной. Подмосковье стало первым регионом, который внедрил этот механизм для детей-сирот. В отличие от многих других субъектов, у нас оформить сертификат можно сразу после 18 лет», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Всего в этом году собственное жилье получат 808 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 749 человек планируется обеспечить жильем с помощью сертификатов.

Жилищные сертификаты становятся все популярнее в регионе. Если в 2023 году их выбирали 40% участников программы, то к 2026 году этот показатель достиг 93%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в 2025 году переселили из аварийных домов более 11 тыс. человек.