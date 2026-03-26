Гнев земли или техногенная катастрофа: что за шум ежедневно пугает жителей Реутова

Жители Реутова в последние дни бьют тревогу: по вечерам в городе раздаются пугающие звуки, которые местные жители сравнивают с кадрами из фильмов ужасов. Странный гул и скрежет металла слышали на улицах Советской и Победы, пишет REGIONS.

В администрации муниципалитета подтвердили факт наличия неустановленного шума. Специалисты уже проверили котельную № 2, которая обслуживает этот участок, и выяснили, что объект функционирует в штатном режиме и не имеет отношения к происходящему. Источник звуков на данный момент не определен.

Ситуацию взяли под контроль профильные службы. Они продолжают выяснять причины загадочного явления. Пока официальной версии нет, свою трактовку произошедшему предложил маг и шаман Иван Кулебякин. По его словам, это «гнев земли», который исходит из самых глубин планеты из-за загрязнения окружающей среды и военных конфликтов.

Жители Реутова продолжают делиться впечатлениями в соцсетях, а власти обещают найти источник шума.