Гонконгский грипп атакует Якутию: врачи не успевают принимать пациентов

В Республике Саха за последнюю неделю зарегистрирован резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, суммарное количество случаев ОРВИ и гонконгского гриппа превысило 8 тыс., рост показателя составляет 17,6%, сообщает МК .

Лабораторные исследования показали преобладание риновирусов среди выявленных патогенов. Также подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2), относящийся к гонконгскому штамму.

Врачи сообщают, что заболевание сопровождается высокой температурой, выраженной слабостью, болями в мышцах и сухим кашлем. Медики предупреждают о риске осложнений, среди которых отмечаются пневмония, воспаление придаточных пазух носа и средний отит. Специалисты рекомендуют при первых симптомах обращаться за медицинской помощью и соблюдать режим самоизоляции.

