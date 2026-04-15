В 2026 году в Подмосковье зарегистрировали более 8,5 тыс. новых субъектов МСП

В Подмосковье с начала 2026 года зарегистрировали более 8,5 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате общее число таких компаний в регионе составило более 487 тыс. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По сравнению с годом ранее количество предпринимателей в этом секторе выросло на 20,6 тыс.», — отметила она.

За первые три месяца текущего года областной гарантийный фонд выдал предпринимателям 99 поручительств на общую сумму почти 934 млн рублей.

Субъекты МСП Подмосковья активно участвуют в закупках госкомпаний. В прошлом году объем закупок у МСП региона составил 404 млрд рублей. Поставщиками стали 12 тыс. компаний.

