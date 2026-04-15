В Электростали прошел первый областной семинар по фиджитал-спорту для педагогов Подмосковья

В городе Электросталь 14 апреля прошел областной методический семинар, посвященный фиджитал‐спорту. Мероприятие, как сообщили в Министерстве образования Московской области, получило название «Интеграция реальных и компьютерных соревнований в фиджитал‐спорте».

Встреча собрала педагогов из разных уголков Подмосковья. В общей сложности в семинаре участвовали 92 специалиста — учителя физической культуры и информатики, представлявшие 28 муниципальных образований региона.

Ключевая цель семинара заключалась в изучении перспективного спортивного формата, который гармонично соединяет традиционные физические нагрузки с цифровыми решениями. Участники не ограничились теоретическим погружением: программа включала практические модули, где педагоги смогли отработать навыки в специально смоделированных условиях.

В ходе семинара слушатели детально изучили базовые принципы фиджитал‐движения. Они потренировались в планировании спортивных состязаний, проработали нюансы формирования команд и подбора дисциплин, а также проанализировали актуальные методики оценивания достижений участников соревнований.

