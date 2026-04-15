Шокирующая сцена в Подольске: раздетый мужчина бегал по улицам и громил подъезд

Жители Подольска стали свидетелями крайне необычной сцены. На пересечении двух оживленных улиц — Пионерской и Победы — по проезжей части прогуливался полностью раздетый мужчина. Он двигался уверенным шагом, не обращая внимания на поток машин, прохожих и совершенно не подходящую для подобных выходов погоду, сообщил REGIONS.

По информации издания, когда незнакомец заметил, что его снимают на телефон, реакция последовала незамедлительная. Молодой человек кинулся в сторону очевидца с криком: «Давай, снимай!». Дальнейшие события остались за кадром — запись обрывается. Однако это был далеко не финал истории.

В соцсетях очевидцы выложили другие видео. На них тот же мужчина — все еще без одежды — заходит в подъезд жилого дома и учиняет там настоящий погром. Он разбивает стекла в окнах, царапает стены и входную дверь одной из квартир, выкрикивает проклятия и угрозы в адрес жильцов. Среди прочего он требовал организовать ему личную встречу с президентом.

По данным издания, испуганные жильцы вызвали экстренные службы по номеру 112. Прибывшая бригада забрала мужчину в специализированную медицинскую организацию. Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что подольчанин либо страдал помутнением рассудка, либо находился под воздействием наркотиков.

Подольский юрист Александр Горбачев пояснил REGIONS, какое наказание грозит нарушителю.

«Подобные действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам», — отметил юрист.

Появление в голом виде в общественном месте, по словам юриста, квалифицируется как административное правонарушение. Согласно закону, за это полагается штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. либо административный арест до 15 суток.

