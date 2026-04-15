«Верю, что еще свидимся»: Киркоров растрогал поклонников поздравлением Пугачевой в день рождения

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Филипп Киркоров опубликовал в соцсети трогательный пост, сопроводив его подборкой совместных фотографий и своей песней «Луна». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Киркоров подчеркнул, что Примадонна для него не просто экс-жена, а огромная часть жизни, вызывающая у него гордость. Он назвал ее «великой певицей, великой женщиной». Главной же интригой стало признание артиста: «Верю, что еще свидимся». Это заявление на фоне долгого отсутствия Пугачевой в России вызвало бурную реакцию у поклонников.

Напомним, Алла Борисовна уже несколько лет живет за границей, в основном на Кипре и в Израиле. Свой 77-й день рождения она отмечает в Лимасоле в кругу семьи, торжество проходит в закрытом формате. Официальных комментариев от самой именинницы пока не поступало.

