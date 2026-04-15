В Павловском Посаде 15 апреля прошла ярмарка трудоустройства «Работа России»

Павлово‑Посадский городской округ — территория с развитой промышленностью: здесь работают 27 крупных и средних предприятий, на которых заняты около 16 тысяч человек. В регионе запускаются новые инвестиционные проекты, появляются дополнительные цеха, внедряются современные технологии и, как следствие, создаются свежие вакансии.

На ярмарке студенты смогли напрямую пообщаться с представителями ключевых работодателей округа. Среди компаний, принявших участие в мероприятии: ООО «Ультрадекор», АО «Мособлэнерго», ООО «РТК‑ЭЛЕКТРО‑М», ООО «Павлово‑Посадский гофрокомбинат», ПАО «Россети Московский регион», ООО «Международная алюминиевая компания» и ГУП МО «Московский областной водоканал», а также филиал «Павлово‑Посадские коммунальные системы».

Для учащихся ярмарка стала шансом узнать о доступных вакансиях и программах стажировок, что является стартом к построению карьеры.

Первый заместитель главы Павлово‑Посадского округа Сергей Балашов выразил надежду, что событие не ограничится статусом традиционного мероприятия, а станет площадкой для рождения новых трудовых династий и профессиональных достижений.