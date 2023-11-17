Городские ярмарки ждут мытищинцев в ноябре и декабре

На ярмарках в подмосковном городском округе Мытищи горожане и гости муниципалитета могут найти лучшие товары. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Так, на Мытищинском рынке можно найти не только овощи и фрукты, но и домашний мед, фермерские молочные продукты, даже мясо и рыбу. Также в муниципалитете расположился «Экобазар».

«На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей», – рассказал заместитель Председателя Правительства и министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, что в течение ноября в регионе проходит почти две сотни ярмарок в разных городских округах. Мытищинцев также ждут тематические базары.

Например, у мытищинского Дворца культуры «Яуза» с 20-е по 26-е ноября пройдет ярмарка «Товары регионов России», а с 12-е по 18-е декабря соберется базар, приуроченный уже к предстоящим новогодним праздникам.