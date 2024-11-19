Городской округ Пушкинский преображается к Новому году

Через 43 дня люди будут радоваться началу Нового года. Зимний праздник ассоциируется с магией, приятными сюрпризами и хлопьями белоснежного снега. Несмотря на то, что снега в муниципалитете пока нет, подготовку к празднику уже можно начинать. Для декора локации в Центральном парке выбрали красивые украшения и гирлянды.

«Скоро в нашем парке зажгутся огни, и мы все сможем окунуться в атмосферу радости и веселья. Пусть каждый день, приближающий нас к Новому году, будет наполнен ожиданием чуда!» — отметили в МКУ «Пушгорхоз».

К празднику будут украшены различные локации, расположенные на территории муниципалитета. Так, в Красноармейск уже завезли новогодние формы, а на текущей неделе в Ивантеевке начнут подготовку новогодних инсталляций к установке. В скором времени они также будут установлены, чтобы вызывать улыбки у горожан и дарить предвкушение праздника.