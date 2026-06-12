Государство поможет дачникам: в России разрабатывают закон о субсидиях на дороги в СНТ

В России может измениться подход к финансированию дорог в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). На рассмотрении в Государственной думы РФ находится законопроект, предусматривающий выделение государственных субсидий на строительство и ремонт внутрипоселковых трасс, сообщил «Российской газете» адвокат Алексей Журавлев.

Авторы инициативы считают, что новая мера необходима для снятия социального напряжения и предотвращения разрушения инфраструктуры в СНТ.

Как объяснил юрист, действующие правила возлагают все бремя содержания дорог на самих дачников. Однако стоимость строительства одного километра дороги переходного типа составляет от 3 до 5 млн рублей. Для типового товарищества из ста участков это означает взнос от 30 до 50 тысяч рублей с каждого дома.

Значительная часть СНТ расположена в дотационных регионах с низкими членскими взносами. Ресурса на капитальное строительство у них просто нет. Сбор целевых взносов часто срывается из-за конфликтов между сезонниками, которые бывают на участках только летом, и постоянными жителями, нуждающимися в круглогодичном подъезде, отметил Журавлев.

Судебная практика показывает, что понудить муниципальное образование отремонтировать дороги без сложной землеустроительной экспертизы практически невозможно. Иски садоводов к администрациям оставляют без удовлетворения, если не удается доказать, что трассой пользуется неопределенный круг лиц.

Международный опыт мог бы помочь решить проблему. В странах с развитым местным самоуправлением дороги в СНТ часто переводятся в разряд муниципальных с механизмом софинансирования через кооперативы. Россия уже имела успешный опыт субсидирования инфраструктуры в девяностые годы — это привело к росту благоустройства и собираемости налогов. Законопроект, по задумке авторов, должен возродить эту практику. Ожидается, что его рассмотрение продолжится в осеннюю сессию.

Ранее юрист Сергей Измайлов объяснил, почему нельзя мыть машину даже на собственной даче.