Назван витамин, который может поддерживать мозг в пожилом возрасте

Японские ученые из Высшей медицинской школы Хиросакского университета опубликовали в журнале PLOS ONE исследование, согласно которому достаточный уровень витамина С может быть связан с лучшим состоянием мозга у пожилых людей. Авторы проанализировали данные более 2000 участников старше 64 лет, сравнив концентрацию витамина С в плазме крови с результатами магнитно-резонансной томографии головного мозга.

Выяснилось, что у людей с более низким уровнем витамина С чаще наблюдалось уменьшение объема серого вещества — ткани, отвечающей за обработку информации, память и мышление. Кроме того, у них была ослаблена связь между участками так называемой сети пассивного режима работы мозга, которая участвует в процессах внимания, саморефлексии и сохранении автобиографических воспоминаний. Эта связь, как отметили исследователи, сохранялась даже после учета других факторов — возраста, уровня образования и физической активности.

По мнению авторов, результаты указывают на возможную роль витамина С в поддержании когнитивных функций в пожилом возрасте благодаря его антиоксидантным свойствам и способности защищать клетки от повреждений, связанных со старением. Соавтор исследования Томохиро Шинтаку отметил, что открытие позволяет предположить: питание, богатое витамином С, может способствовать сохранению здоровья мозга и замедлению возрастного снижения когнитивных функций.

В то же время ученые подчеркнули, что исследование выявило лишь связь, но не доказывает причинно-следственную зависимость. Для подтверждения результатов, по их словам, потребуются дополнительные исследования с участием более разнообразных групп населения.

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