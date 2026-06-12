В Минздраве предупредили россиян об опасности «травмы ныряльщика»

Спинальный хирург Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Игорь Лисянский предупредил россиян о серьезной опасности так называемой «травмы ныряльщика», которая чаще всего возникает во время прыжков в воду головой вперед. Об этом сообщили в Telegram -канале Минздрава России.

По словам специалиста, с наступлением жаркой погоды многие стремятся проводить больше времени у водоемов, однако пренебрежение правилами безопасности может привести к тяжелым последствиям. Медик пояснил, что «травма ныряльщика» представляет собой перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Такое повреждение обычно происходит в момент удара головой о дно или подводное препятствие во время прыжка.

Эксперт отметил, что подобные травмы зачастую сопровождаются потерей сознания. В результате пострадавший оказывается не способен самостоятельно выбраться из воды, что значительно повышает риск утопления.

Лисянский подчеркнул, что избежать подобных происшествий можно, если отказаться от ныряния в необследованных местах и не выполнять прыжки вниз головой с высоты. Он также обратил внимание, что даже хорошие пловцы не защищены от подобных травм, поскольку на безопасность влияют глубина водоема, состояние дна, наличие подводных течений, сила отталкивания и траектория входа в воду.

Специалист призвал соблюдать осторожность во время отдыха у воды и выбирать для купания только оборудованные и проверенные места.

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