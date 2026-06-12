Врач назвал безопасную норму: не более двух часов в наушниках и громкость до 60%

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин в беседе с РИА Новости рассказал о безопасных правилах использования наушников. По словам специалиста, слушать музыку можно не более двух часов подряд, а громкость не должна превышать 60% от максимальной. После двух часов прослушивания необходимо сделать перерыв минимум на 15–30 минут.

Горин посоветовал перед тем, как надеть наушники, убедиться, что громкость установлена на низком уровне, а затем постепенно увеличивать ее до комфортной, но не выше 60%. Если во время прослушивания музыки не слышно речи окружающих, отметил врач, значит, громкость слишком высока. Также он предупредил, что дешевые наушники с плохой звукоизоляцией заставляют пользователя повышать громкость, чтобы заглушить внешний шум, что особенно опасно для слуха и может привести к необратимым последствиям.

Оториноларинголог призвал внимательно относиться к любым изменениям слуха: шуму в ушах, приглушенному восприятию звуков после прослушивания. При появлении боли, дискомфорта, звона в ушах или снижения слуха он рекомендовал немедленно обратиться к врачу и не игнорировать симптомы.

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