Терапевт рассказала, как пережить жару без кондиционера

Терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в интервью « Ленте.ру » заявила, что жаркое лето увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нарушает сон и повышает риск обезвоживания. По ее словам, даже без кондиционера можно значительно облегчить состояние, если правильно организовать режим дня и питьевой режим.

Врач подчеркнула, что главная ошибка — пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо. Профилактика перегрева, по ее мнению, должна начинаться заранее. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, а проветривать помещение — рано утром и поздно вечером. Плотные шторы, жалюзи или светоотражающие экраны значительно уменьшают нагрев комнаты.

Особое внимание Бурнацкая уделила питьевому режиму. Обезвоживание развивается незаметно, и ориентироваться только на чувство жажды не стоит. Она посоветовала пить обычную воду комнатной температуры небольшими порциями в течение всего дня. Слишком холодные напитки могут вызвать спазм сосудов, а крепкий кофе, сладкая газировка и алкоголь, по ее словам, усиливают потерю жидкости.

В самые жаркие часы физическую активность лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая рекомендовала принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял. Поскольку теплый воздух поднимается, спать ближе к полу может быть комфортнее. Хороший эффект, добавила врач, дают прохладные компрессы на шею, запястья или ступни.

Людям старшего возраста и пациентам с гипертонией специалист посоветовала соблюдать особую осторожность: с возрастом механизмы терморегуляции становятся менее эффективными, чувство жажды притупляется, давление может колебаться, а потеря жидкости ведет к сгущению крови и повышает риск тромбозов. При этом она предупредила, что самостоятельно отменять или изменять дозировку назначенных препаратов нельзя.

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