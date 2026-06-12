Врач раскрыл, почему толстеют от кофе

Врач-хирург Александр Умнов в беседе с « Газетой.Ru » рассказал, что кофе может способствовать набору веса, особенно в области живота. По его словам, при употреблении этого напитка в крови повышается уровень кортизола — гормона стресса. Кортизол, как пояснил специалист, замедляет переработку жиров и способствует задержке воды в организме, что в конечном счете приводит к появлению лишних килограммов. На зону живота этот гормон влияет сильнее всего.

Особенно быстро вес набирают те, кто пьет кофе с добавками — молоком, сливками, мороженым, отметил Умнов. Однако и сам кофеин при длительном употреблении способен дать аналогичный эффект.

Врач предупредил, что особенно внимательными к своему кофейному рациону стоит быть людям с уже имеющимся избыточным весом, гипертонической болезнью и нарушениями работы надпочечников. Им, по мнению хирурга, лучше вовсе отказаться от кофе.

Тем же, кто не готов исключить напиток, Умнов посоветовал пить его не как воду, а только для удовольствия — по две небольшие чашки в день. Он также призвал забыть о ночных кофейных церемониях и о привычке постоянно покупать кофе с собой, учитывая, что кофейни сегодня есть на каждом шагу, а люди зачастую пьют его бесконтрольно.

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