Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, сообщает РБК. Документ был принят Верховной Радой еще в конце 2025 года большинством голосов. Теперь русский язык официально лишается статуса, который позволял требовать от государства мер по его сохранению и развитию.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что украинский перевод Европейской хартии был выполнен не с оригиналов на английском или французском языках, а с русского. Из-за этого термин «minority» ошибочно передали как «языки меньшинств» — в значении «национальные».

Авторы записки утверждают, что в оригинале данный термин означает «численное меньшинство» и относится к количеству носителей языка, а не к этнической принадлежности. Такая неточность, по их мнению, «создала пространство и условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного».

В то же время защита по Хартии будет распространена на 12 языков: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Министерство иностранных дел (МИД) России назвало этот шаг «неонацизмом в действии». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев сознательно отказывается от обязательств, взятых при ратификации Хартии в 2003 году.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации русского языка на Украине. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Москва характеризовала как «принудительную украинизацию». С подписанием нового закона, по мнению российских дипломатов, тенденция только усилилась.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл подробности тайной встречи с Романом Абрамовичем.