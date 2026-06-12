Готовьтесь платить больше: названа точная дата повышения цен на электроэнергию в Тульской области

Председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин на брифинге в региональном правительстве сообщил, что действующие расценки на электроэнергию сохранятся до начала октября 2026 года. Чиновник подчеркнул, что тарифная сетка для населения не пересматривалась с июля 2025 года. Новые правила предусматривают дифференцированный подход в зависимости от объемов потребления ресурсов. Так, первый диапазон установлен на уровне 1200 кВт·ч в месяц для одного домохозяйства. Для владельцев электрокотлов лимит на период с октября по апрель повышен до 3900 кВт·ч, а третий диапазон потребления начинается с отметки свыше 6000 кВт·ч. Для сельских жителей и горожан, использующих электрическое отопительное оборудование, предусмотрен понижающий коэффициент 0,7. При этом наличие электроплит или котлов необходимо официально подтвердить технической документацией на жилое помещение.