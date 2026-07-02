«Госуслуги Дом» помогут избежать переплаты за холодную воду в Подмосковье

С начала 2026 года для владельцев жилья без счетчиков холодной воды действует повышенный коэффициент при расчете платы. Избежать дополнительных начислений поможет своевременная передача показаний через «Госуслуги Дом».

Жителям Московской области напомнили об изменениях в порядке начисления платы за холодное водоснабжение, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Новые правила касаются собственников квартир, в которых отсутствуют приборы учета воды.

Теперь для жилых помещений без счетчиков при наличии возможности их установки применяется повышающий коэффициент 3. До вступления изменений в силу этот показатель составлял 1,5, поэтому размер начислений для таких потребителей увеличился. Действие новых норм распространяется также на владельцев жилья с просроченной поверкой приборов учета, неисправными счетчиками и на тех, кто не предоставляет доступ представителям управляющих организаций для проверки оборудования и фиксации показаний.

Власти рассчитывают, что нововведения позволят повысить точность учета потребления ресурсов и сделать систему начислений более справедливой для жителей многоквартирных домов. Чтобы избежать переплаты, собственникам рекомендуют установить приборы учета при наличии технической возможности, своевременно передавать показания и следить за сроками поверки счетчиков. Для быстрой передачи данных можно воспользоваться приложением «Госуслуги Дом».

Просто и быстро передать показания счетчиков можно через «Госуслуги Дом».