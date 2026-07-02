Шагомер может быть врагом: раскрыто, кто находится в зоне риска из-за приложений ЗОЖ

Фитнес-трекеры и приложения для подсчета шагов, сна и пульса прочно вошли в повседневную жизнь, но их влияние на психику оказалось неоднозначным. Для одних пользователей гаджеты становятся мотивирующим дневником, для других — бесконечным экзаменом, где любое отклонение от идеала вызывает тревогу. Психолог Родион Чепалов в интервью RuNews24.ru объяснил, почему цифры на экране могут управлять настроением и самочувствием и как отличить полезный инструмент от опасного контролера.

Современные приложения для контроля здоровья обещают сделать жизнь лучше: больше шагов, глубже сон, стабильнее пульс. Но, как показывает практика, эффект напрямую зависит от личности владельца смартфона. Одни спокойно воспринимают показатели как ориентир: «сегодня прошел шесть тысяч, завтра попробую восемь». Другие же просыпаются ночью, чтобы проверить фазы сна, и перемеряют пульс по пять раз, если программа выдала 99 баллов вместо ста. Для этих людей любое число становится поводом для беспокойства.

Психолог Родион Чепалов выделяет три типа пользователей. Первые относятся к приложениям как к дневнику, фиксируя данные без лишних эмоций. Вторые воспринимают их как личного тренера, помогающего постепенно менять привычки. Третьи же превращают гаджет в систему тотального контроля, и именно эта группа, по словам эксперта, находится в зоне риска. Когда человек перестает прислушиваться к собственному телу и целиком полагается на алгоритмы, возникает перекос. Пример из практики Чепалова: пациенты говорили, что часы показали плохой сон, и еще до начала рабочего дня они уже чувствовали усталость — срабатывал эффект самосбывающегося прогноза. Ожидание негатива реально ухудшало состояние.

Впрочем, бывает и противоположная ситуация. Специалист привел случай, когда мужчина после инфаркта начал считать шаги, постепенно наращивая нагрузку, и впервые за долгие годы стал регулярно гулять. Для него приложение стало инструментом восстановления, а не источником стресса. Все решает отношение, а не сама программа.

Особую осторожность Чепалов советует проявлять людям с повышенной тревожностью, перфекционистам и тем, кто привык все держать под контролем. Они легко впадают в другую крайность, начиная мыслить категориями «не выполнил норму — испортил все», «пульс выше обычного — наверное, серьезная болезнь». Вместо заботы о здоровье приходит хроническое напряжение, которое нередко перерастает в семейные конфликты. Один супруг хочет спокойно поужинать, другой требует подождать двадцать минут, потому что часы так сказали. Друзья зовут на прогулку, а человек отказывается, поскольку приложение уже зафиксировало дневную норму шагов.

Главный критерий психологического благополучия, по мнению эксперта, прост. Если гаджет помогает больше двигаться, лучше высыпаться и вовремя обращаться к врачу, он приносит реальную пользу. Если же он заставляет постоянно перепроверять показатели, паниковать из-за каждой цифры и подчинять жизнь алгоритму, значит, инструмент незаметно начал управлять своим хозяином. В таком случае стоит сделать шаг назад и вспомнить, что техника создана для человека, а не наоборот.