Маскируются под чернику и смородину: 10 ядовитых ягод Подмосковья, которые нельзя трогать

Август и сентябрь превращают подмосковные леса в настоящую кладовую даров природы, но за яркой обложкой скрывается жестокая опасность. Ядовитые ягоды, внешне почти неотличимые от черники, смородины или черемухи, густо усыпают опушки и привлекают внимание детей и неопытных туристов. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева в беседе с REGIONS рассказала, как распознать смертоносные растения, вовремя заметить симптомы интоксикации и спасти жизнь до прибытия медиков.

Татьяна Алексеева выделила список наиболее опасных лесных обитателей, к которым запрещено даже прикасаться:

Вороний глаз — невысокая трава с единственной сине-черной ягодой, поразительно похожей на крупную чернику, в которой ядовито абсолютно все от корня до верхушки.

Волчеягодник, известный как волчье лыко — кустарник с красными бусинами, облепляющими ствол подобно облепихе, контакт с корой которого оставляет на коже химические ожоги и волдыри.

Бирючина и крушина ломкая — кусты с угольно-черными плодами, которые легко перепутать с дикой черемухой.

Жимолость лесная — двойник красной смородины, распознать который можно по специфическому парному расположению ягод на ветках.

Белладонна — представитель семейства пасленовых со сладковатыми темными плодами, напоминающими вишню, но содержащими опасный атропин.

Паслен сладко-горький — растение с миниатюрными плодами-томатами, чья зелень и ягоды насыщены разрушительным алкалоидом дулкамарином.

Воронец колосистый и красноплодный — кустарники с резким неприятным запахом и гроздьями, похожими на рябину, сок которых мгновенно разъедает кожу.

Бузина травяная — куст с черными плодами, содержащими амигдалин, который внутри человеческого организма превращается в смертоносную синильную кислоту.

Токсический удар проявляется быстро. Общими признаками отравления считаются сильное головокружение, потеря ориентации, тошнота, рвота и острые спазмы в желудке. Если вовремя не принять меры, ситуация ухудшается судорогами, сбоем сердечного ритма и угнетением дыхания. При этом некоторые растения имеют уникальные маркеры: волчье лыко вызывает моментальное жжение в носоглотке и стремительный отек лица, а после употребления белладонны или паслена слизистые пересыхают, а зрачки расширяются до предела и перестают реагировать на свет.

При малейшем подозрении на отравление счет идет на секунды. Первым делом пострадавшему необходимо очистить желудок, дав выпить несколько стаканов чистой воды, слабого солевого раствора или едва розовой марганцовки, после чего вызвать искусственную рвоту нажатием на корень языка. Затем применяются энтеросорбенты, например, активированный уголь из расчета одна таблетка на десять килограммов веса, для блокировки яда в желудочно-кишечном тракте. Напоследок используют солевое слабительное, однако в случае с волчьим лыком оно строго противопоказано, чтобы не усилить повреждение внутренних органов.

После оказания первой помощи требуется немедленно вызвать медиков или доставить человека в больницу самостоятельно. Для облегчения работы токсикологов желательно сорвать и взять с собой ветку того самого растения, которым отравился пострадавший, — это позволит врачам моментально подобрать нужный антидот.

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Покупка килограмма проверенной магазинной черники или вишни за 400–600 рублей полностью удовлетворит желание детей полакомиться ягодами, убережет семейный бюджет от колоссальных трат на медицину и сохранит жизнь близким.