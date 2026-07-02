Королевские школьники проведут лето с пользой и комфортом в лагере «Родник»

Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» вновь открыл свои двери для юных отдыхающих. В лагере стартовала первая смена, в которую заехали 70 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Торжественное открытие новой смены провела председатель Комитета образования г.о. Королев Наталия Гусарова.

Для детей подготовлена обширная и разнообразная программа, направленная на оздоровление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей. Лагерь предлагает все необходимое для комфортного проживания: номера на 2–5 мест, а также спортивные и игровые площадки.

Каждая смена в «Роднике» будет тематической. Первая продлится 21 день и называется «Звездное небо над мегаполисом». В программе запланированы спортивные игры, творческие мастерские, занятия по танцам, вышивание, вечерние киносеансы и дискотеки.

Следующая смена стартует 22 июля и продлится 14 дней, а третья — 8 августа, также на 14 дней. Такой график позволит большему числу детей насладиться летом, полным ярких событий, дружбы и новых знакомств.



Детский лагерь «Родник» вновь стал местом, где детство наполняется радостью и открытиями.