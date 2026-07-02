Солист «Корней» Бердников раскрыл новые подробности свадьбы своей 16-летней дочери

Солист группы «Корни» Александр Бердников готовится выдать свою 16-летнюю дочь замуж. Ее избранником стал друг ровесник — сын друзей семьи. В интервью Woman.ru певец рассказал , что свадьба пройдет по цыганским традициям и будет закрытой для посторонних.

Однако, как сообщил артист, официальной регистрации в ЗАГСе пока не будет — документы молодожены оформят позже, когда обоим исполнится по 18 лет.

«Вопрос решен, что все будет, они давно вместе, но мы не обсуждаем ни конкретных дат, ни условий. Не факт даже, что в этом году, главное, что есть договоренности, остальное уладится», — сказал певец.

Бердников добавил, что дочь пока не определилась с будущей профессией, но ей нравится творческое направление. Ее жених учится и занимается баскетболом. Родители не торопят события, так как ребята еще студенты и не могут содержать семью, уточнил артист.

Певец давно не появляется на сцене. Сам он женился на цыганке Анастасии, с которой воспитывает четверых детей.

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