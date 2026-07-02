Червь в глазу и под кожей: россиян предупредили об опасности комариных укусов

Летний сезон в Кузбассе приносит не только тепло и возможность выбраться на природу, но и скрытую угрозу, о которой многие предпочитают не думать. Речь идет о дирофиляриозе — заболевании, которое передается через укусы комаров. По данным регионального Роспотребнадзора, источником заражения чаще всего становятся домашние питомцы, бродячие собаки и кошки, в крови которых циркулируют личинки паразита. Насекомое, укусившее такое животное, становится переносчиком и при следующем «приеме пищи» может внедрить личинку в кожу человека.

Дальше — самое неприятное. Попав в организм, личинка не остается на месте. Она способна мигрировать под кожей, перемещаясь на расстояние до десятков сантиметров, и оседать в самых разных тканях. На месте внедрения образуется плотный узелок, возникают сильный зуд, жжение и отчетливое ощущение шевеления под покровами. Особенно опасны случаи, когда паразит добирается до глаз: веки краснеют, появляется слезотечение, боль и чувство песка или инородного предмета. В запущенных ситуациях пациенты даже видели движение червя в глазном яблоке — зрелище, которое трудно назвать иначе как кошмарным.

Заразиться можно где угодно — в лесу, в парке, на даче или даже во время обычной прогулки по городу, если рядом есть инвазированные животные и много комаров. Пик активности насекомых приходится на теплый сезон, поэтому специалисты рекомендуют комплекс мер защиты: репелленты, москитные сетки на окна, закрытая одежда и, что особенно важно, своевременная обработка домашних любимцев от паразитов. Эти простые правила снижают риск многократно.

Если после укуса комара появились необычные симптомы — уплотнение, которое чешется сильнее обычного, или тем более странные ощущения внутри тела, — в Роспотребнадзоре настаивают на немедленном визите к врачу. Промедление в таких случаях не просто затягивает дискомфорт, а может привести к серьезным осложнениям, вплоть до поражения органов зрения. Бдительность и профилактика остаются главными союзниками в борьбе с этим опасным соседством.