Следствие назвало причину гибели звезды «Бригады» Александра Высоковского

В среду, 1 июня, спасатели обнаружили тело российского актера Александра Высоковского в акватории реки Оки в Московской области. Следствие установило, что причиной гибели стал несчастный случай, передает ТАСС.

Криминальный след и проблемы со здоровьем были полностью исключены. Предварительно, артист захлебнулся во время рыбалки. Близкий друг актера Александр Загрудный рассказал, что Высоковский часто рыбачил в этих местах.

«Он знал эту реку прекрасно, часто приглашал туда друзей. Мы до сих пор не можем понять, как такое могло случиться», — отметил он.

Точные обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. Спасатели и следователи продолжают выяснять детали.

Прощание с артистом пока не назначено. Родные и близкие до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. Коллеги выражают соболезнования семье и вспоминают Высоковского как доброго, открытого человека, готового прийти на помощь в любую минуту. Он увлекался рыбалкой и часто делился фотографиями с водоемов в социальных сетях.

Высоковский родился в 1963 году. Он окончил Ярославский государственный театральный институт и снимался в кино с 1980-х годов. Настоящую известность ему принесли роли в сериалах «Бригада» и фильме «Бумер». В 2023 году актер перенес инсульт, но смог восстановиться и вернуться к работе.

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