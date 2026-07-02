Партия «Единая Россия» представила кандидатов на выборы в Мособлдуму

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» представило кандидатов на выборы в Мособлдуму. Списки были сформированы на основе выбора жителей, участвовавших в предварительном голосовании.

Список возглавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также в общерегиональную часть вошли участник СВО Сергей Пешкин, сенатор РФ Александр Двойных, депутат Госдумы Михаил Терентьев и руководитель регионального исполкома партии Денис Перепелицын.

«Как партия президента мы несем ответственность перед страной и перед людьми. И мы обязаны быть едиными, чтобы справиться с вызовами. Президент поставил задачи, и для их реализации нам необходима тотальная внутренняя мобилизация — и в перспективе, и сейчас, в ежедневной работе», — подчеркнул секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе была сформирована сильная команда как по одномандатным округам, так и по партийным спискам. В числе кандидатов — Екатерина Артемова из Орехово-Зуево, имеющая опыт работы муниципальным депутатом.

«Нужно дальше вести благоустройство нашего округа. Все эти вопросы в том или ином виде будут учтены в новой народной программе, которую партия сейчас формирует на основе предложений жителей», — рассказала она.

Еще один победитель предварительного голосования — многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин.

«В народной программе партии большое внимание уделяется строительству и реконструкции детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов. И эта работа, безусловно, должна быть продолжена. Отдельный приоритет — поддержка молодежи», — сказал он.

Брынцалов добавил, что в новую народную программу поступило уже более 200 тыс. инициатив.