Госветслужба Подмосковья предотвратила продажу более ста килограммов молочной продукции

Госветслужба Подмосковья продолжает проводить проверки, направленные на выявление фактов продажи фальсифицированной продукции. За этот месяц специалистам удалось предотвратить реализацию 115 килограммов молочной продукции. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Из оборота изъяли сливочное масло, сыр, творог, сметану, цельное сгущенное молоко. Продукты направляли в социально-значимые учреждения Московской области», — уточнил зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

В министерстве уточнили, что подобная продукция может быть потенциально опасна для употребления.

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