Госветслужба Подмосковья зафиксировала случаи тепловых ударов у домашних животных

С начала летнего сезона к специалистам подмосковной Госветслужбы обратились почти 30 владельцев домашних животных после тепловых ударов у питомцев. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Первый замглавы министерства, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский отметил, что чаще всего данные случаи происходили после того, как животное длительное время находилось в машине под солнцем.

«В таких ситуациях важно вовремя заметить первые признаки перегрева и среагировать на них. Иначе у животного могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода», — отметил Воскресенский.

В министерстве добавили, что частое дыхание или дыхание с открытой пастью могут стать первым признаком перегрева. Если вы его заметили, важно увлажнить шерсть животного, намочить конечности или приложить спиртовые салфетки к подушечкам лап. После этого стоит сразу же обратиться в ветклинику.