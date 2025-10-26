«Готов помочь Москве»: скейт-рекордсмен Уэй захотел проектировать скейт-парки в России

Легендарный американский скейтбордист Дэнни Уэй, известный экстремальными трюками (включая прыжок с вертолета в рампу и преодоление Великой Китайской стены на скейтборде), в интервью « Газете.Ru » выделил важное отличие российской скейт-культуры от американской.

По словам спортсмена, в Москве скейт-парки постоянно переполнены, тогда как в США аналогичные площадки зачастую пустуют. Это наблюдение подтолкнуло Уэя к мысли о сотрудничестве с российскими специалистами: он выразил желание поучаствовать в проектировании новых скейт-парков в столице России.

Уэй отметил потенциал Москвы для реализации масштабных скейт-проектов.

«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического», — подчеркнул он, добавив, что архитектура города может вдохновить на смелые решения.

При этом спортсмен признал, что для конкретных планов ему необходимо подробнее изучить городскую среду. Рекордсмен особо подчеркнул динамику развития московской скейт-сцены:

«Я видел, насколько скейт-парки переполнены по сравнению с пустыми спортивными площадками в Соединенных Штатах. Потенциал огромен при правильном консультировании, руководстве и вложении времени»

Хотя сейчас речь идет лишь о предварительных обсуждениях, Уэй готов внести свой вклад в развитие инфраструктуры для скейтбординга в Москве, где, по его мнению, культура этого вида спорта активно растет.

