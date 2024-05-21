Готовность новой поликлиники в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» превышает уже 70 процентов

Группа «Самолет» продолжает возводить масштабную поликлинику, рассчитанную на тысячу посещений в смену, в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. В ближайшее время стартуют работы по благоустройству территории. Об этом рассказывают в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ежедневно на площадке задействовано более семидесяти человек и 2 единицы стройтехники. В настоящий момент строители осуществляют внутренние отделочные работы детского и взрослого отделений. Вместе с тем, выполняются работы по монтажу вентиляционного оборудования и устройству системы кондиционирования.

Новая медицинская организация сможет принять до 500 взрослых и 500 детей в смену. В четырехэтажном здании оборудуют изолированные входы во взрослое и детское отделение. В каждом из блоков пациенты смогут получить необходимую медицинскую помощь.