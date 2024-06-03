Град, дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье в понедельник
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Сегодня в столичном регионе ожидаются дожди, грозы и град, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при грозе порывы ветра будут достигать пятнадцати метров в секунду.
В понедельник температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в столице — от двадцати пяти до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.
Ранее паразитолог Эдуард Бартули объяснил, в чем заключается опасность купания в городских водоемах.