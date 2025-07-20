«Гранд сервис экспресс» сообщил о более 20 поездах, что задерживаются на Крым и с полуострова

Фото: [ Новый вагон‑купе РЖД с душем и холодильником/Медиасток.рф ]

В связи с повреждением железнодорожного полотна на участке в районе станицы Лихая в Ростовской области, где произошла атака дронов ВСУ, более двадцати пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются от одного часа до 11 часов. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

По состоянию на 23:30 субботы, в направлении Крыма наблюдается задержка десяти составов. Максимальное время ожидания составляет 10 часов 30 минут, сообщает компания в своем Телеграм-канале.

«В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 23:30 мск», — говорится в сообщении.

В то же время на Крымском направлении наблюдается задержка 11 поездов, и максимальное время задержки составляет примерно 11 часов.

В организации сообщили, что время в пути может измениться, и подчеркнули, что они предпринимают все усилия для ускорения процесса.