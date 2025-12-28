Гринч покорил москвичей на улицах столицы: как голливудский вор стал символом доброго настроения?

В Москве произошла удивительная трансформация: Гринч, известный по фильму как похититель Рождества, на один день стал главным добряком столицы.

Вопреки своей скандальной репутации, он целый день проводил на улицах, даря людям прекрасное настроение.

Персонаж с удовольствием шел на контакт: обнимался, фотографировался и заряжал всех вокруг предпраздничным волнением. Этот визит показал, что даже самый знаменитый «праздничный злодей» может творить добро.

