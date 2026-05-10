Стало известно, во сколько обойдется приготовление домашнего шашлыка на майских праздниках

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется домашний шашлык для россиян на майских праздниках. В комментарии РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богдан сообщил , что в начале мая минимальная стоимость свиной шеи без кости составила 541 рубль за килограмм. Репчатый лук, который почти всегда используют для маринада, можно купить от 36 рублей за килограмм. Цены указаны в среднем по стране, в разных регионах они могут незначительно отличаться.

Базовый набор продуктов на три порции шашлыка из свиной шеи, по словам Богдана, стоит около 280 рублей. В него входит 500 граммов охлажденной свиной шеи и 250 граммов репчатого лука для маринада. Этого достаточно, чтобы приготовить мясо для небольшой компании.

Расширенный набор обойдется дороже — почти 830 рублей. К свинине и луку добавляются кетчуп, килограмм помидоров, килограмм огурцов и 150 граммов свежей зелени (петрушка, укроп, зеленый лук). Такой набор уже похож на полноценный стол с овощами и соусом.

