Группа компаний ФСК продолжает заниматься развитием социнфраструктуры на территории Подмосковья

Почти триста тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры построят в рамках проектов ГК ФСК в Подмосковье до 2030 года. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Ожидается, что в строящихся жилых комплексах возведут еще десять школ, четырнадцать детсадов, а также четыре медучреждения.

Ранее губернатор Воробьев посетил с визитом Одинцово и заверил местных жителей, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к началу учебного года.