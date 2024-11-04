Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил россиян с Днем народного единства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост, в котором поздравил подмосковных жителей и всех граждан России с отмечаемым сегодня, в понедельник, 4 ноября, Днем народного единства.

Губернатор отметил, что последние годы Россия сталкивается с серьезными испытаниями и вызовами. И в это непростое для страны время жители Московской области и остальных российских регионов объединяются для защиты интересов Родины, независимо от национальности или вероисповедания.

«Мы едины в поддержке наших защитников и их семей, в вере в силу нашей многонациональной культуры и традиций. Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений», — приводится в публикации.

Воробьев напомнил, что Россия — многонациональная страна, в которой бок о бок проживают представители десятков различных культур и традиций. И именно это единство, как подчеркнул губернатор Подмосковья, делает государство сильным и непобедимым.

«С Днем народного единства!» — поздравил россиян Воробьев.

День народного единства — один из самых молодых в России государственных праздников. Он ежегодно отмечается в стране 4 ноября, которое является выходным днем.