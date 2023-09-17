Губернатор Старовойт: враг обстрелял поселок Теткино и село Попово-Лежачи под Курском, оборвана ЛЭП
Фото: [© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ]
О произошедшем в приграничном с Украиной Глушковском районе Курской области в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор российского региона Роман Старовойт.
Старовойт пояснил, что всего со стороны Украины на Теткино и село Попово-Лежачи было зафиксировано не менее шести прилетов. Обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередач, в результате чего часть Теткино сидит сейчас без света.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.