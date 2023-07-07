ГУСТ Подмосковья: жители стали реже направлять обращения по тематике содержания дворовых территорий

«Городские округа стараются следовать обозначенной стратегии по оперативной отработке недочетов. Но некоторым предстоит усилить работу, особенно там, где мы наблюдаем прирост на 20 и более сообщений, это: Чехов, Луховицы, Пушкинский и Серпухов», — добавила министр.