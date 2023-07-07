ГУСТ Подмосковья: жители стали реже направлять обращения по тематике содержания дворовых территорий
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
За первую неделю июля в Подмосковье снизилось число обращения жителей в сфере содержания территорий дворов, сообщили в областном ГУСТ. Их стало меньше почти на 530 по сравнению с предыдущей неделей.
Глава надзорного ведомства Светлана Аипова отметила, что хорошую динамику работы показали в Щелково, Лосино-Петровском, Можайском округе и Коломне.
«Городские округа стараются следовать обозначенной стратегии по оперативной отработке недочетов. Но некоторым предстоит усилить работу, особенно там, где мы наблюдаем прирост на 20 и более сообщений, это: Чехов, Луховицы, Пушкинский и Серпухов», — добавила министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.