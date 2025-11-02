«Хабаровск» против любого врага: эксперт рассказал о мощи новой АПЛ

Атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851, спущенная со стапеля завода ОСК «Севмаш», обладает потенциалом для нанесения стратегического поражения и неприемлемого ущерба потенциальному противнику. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, ключевая сила подлодки — в возможности нести до шести аппаратов «Посейдон». Даже одна такая субмарина, считает эксперт, способна решить задачу стратегического поражения; четыре лодки этого типа уже создают неприемлемую угрозу для противника.

Степанов выделил главные преимущества «Хабаровска»:

Неуязвимость и скрытность: на рабочей глубине в 500 м подлодка становится невидимой для противника.

Длительное автономное патрулирование: до 120 суток в подводном режиме позволяет вести боевое дежурство в любой точке мира.

Внезапность удара: комплекс «Посейдон» может быть активирован с любого направления в самый непредсказуемый для противника момент.

Таким образом, «Хабаровск» обеспечивает России возможность отвечать на вызовы любого уровня, сохраняя при этом высокую степень скрытности и стратегической непредсказуемости.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске вывели из эллинга атомную подлодку «Хабаровск».